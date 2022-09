Familienfeier in GBG-Aula : BTV Vorst feiert 100. Geburtstag

Im November 2021 hat eine Gruppe des BTV in der Turnhalle der Grundschule Vorst das Musical „Die Eiskönigin“ aufgeführt. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Vorst Der Verein wurde 1922 gegründet und hat heute rund 500 Mitglieder. Das Angebot reicht heute weit über Turnen hinaus. Eine Gruppe des Vereins führt auch Musicals auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Jahr 1922 wurde von 20 Männern aus Vorst TV „Gut Heil“ 1922 Büttgen-Vorst gegründet. In diesem Jahr feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum. Das muss gefeiert werden: Am Samstag, den 17. September, von 15 bis 17 Uhr werden an der Turnhalle der Grundschule Vorst Sport und Spiel für Kinder angeboten. Ab 18 Uhr wird in der Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums eine Familienfeier mit Vorführungen einzelner Sportgruppen stattfinden. Dazu lädt der Verein alle Bürger ein. Der Eintritt ist kostenlos.

Doch woher kommt eigentlich der Name „Gut Heil“? Dieser ergab sich aus dem damaligen Turnergruß, der sich seit dem Heilbronner Turnfest 1846 durchgesetzt haben soll. Als Vereinsemblem wurde ein rot-weißes Logo entwickelt, auf dem die Buchstaben „B“ und „V“ für Büttgen-Vorst nebeneinander und der Buchstabe „T“ für Turnverein darüber steht. Geboren war der BTV. Heute hat der Verein fast 500 Mitglieder und ist damit einer der größten in Kaarst. Im Laufe der 100 Jahre hat sich auch das Sportangebot vom reinen Turnen immer weiter entwickelt und an die heutige Zeit angepasst. Kinderturnen sowie Geräteturnen gehören aber immer noch zum Angebot, wie der Verein mitteilt.

Da Tanz und Musik in vielen Gruppen Einzug hielten, wurden von den Mitgliedern eigene Musicals entworfen, die seit mehr als 20 Jahren bei „Kaarst Total“ aufgeführt werden. Dazu gehört auch die Produktion der Kostüme. Die Bandbreite der Musicals reicht von „Harry Potter“, „König der Löwen“, „Fluch der Karibik“, „Phantom der Oper“ bis aktuell „Die Eiskönigin“. Das soziale Engagement in Kooperation mit der kfd Vorst führte zu einer Spendenaktion für die Flutschäden im Ahrtal. In einer Kita in Dernau wurde Anfang des Jahres ein Stück aufgeführt, gleichzeitig übergab der BTV einen Scheck für die weitere Ausstattung der Einrichtung.