Brunnenfest in Büttgen Ein Fest für die ganze Familie

Bereits um 15 Uhr startete in diesem Jahr dann das Fest bei schönstem Sonnenschein unter musikalischer Unterstützung von DJ Philipp. Viele Familien erschienen zu dem frühen Start des Brunnenfestes und waren dankbar über das tolle Angebot vor Ort, welches besonders für die kleinen Besucher erweitert worden war. Neben einem Kinderkarussell und einer Hüpfburg waren auch Andreas und Nicole Bauer, bekannt als „Ballonbauer“ aus Holzbüttgen, mit ihrem Stand auf dem Fest vertreten. „Ich freue mich immer über die tollen Feste und Märkte, die wir in Kaarst zusammen mit den Familien verbringen dürfen. Es macht mir unglaublich große Freude, hier heute wieder ganz viele kleine Besucher in Spiderman und Prinzessinnen verwandeln und schminken zu dürfen“, erklärte Nicole Bauer freudig. Bis zum frühen Abend standen die Kinder an ihrem Stand an, um sich von ihr schminken zu lassen und tolle selbst geknotete Ballons von Andreas Bauer zu erhalten.