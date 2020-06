Kunstwerk in Kaarst : „Brücken über den Nordkanal“ wurden erstmals gewartet

Kaarst Zwölf Jahre nach dem Bau wurde das Kunstwerk erstmals auf Schäden inspiziert. Laut der Zimmerei, die das Kunstwerk gebaut hat, ist es in einem guten Zustand. Für Stefan Schubert und seine Kollegen sei die Wartung eine „Herzensangelegenheit“.

Für Stefan Schubert von der Jüchener Zimmerei war es ein ganz besonderer Auftrag: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dieses Kunstwerk instand zu halten“, erklärte der Mitarbeiter des Meisterbetriebs in vierter Generation. Und er war überrascht: „Der Zustand ist erstaunlich gut.“ Nichtsdestotrotz musste hier und da Hand angelegt werden. „Der untere Teil wurde bis zu den Querriegeln abgeschliffen und mit Holzschutzmittel neu lackiert“, erklärte der Vorsitzende des „Kunstvereins Nordkanal“, Markus Albiez. Für die Inspektion des oberen Teils des Kunstwerks hatte sich die Zimmerei einen Kranwagen ausgeliehen. Hans-Jürgen Kremer war Herr über die Fernbedienung, in einem Stahlkorb wurden die Zimmerleute in die Höhe gehievt. Entdeckt wurden so manche Trocknungsrisse. Die Experten von Drossard werteten diese als völlig unkritisch in Bezug auf die Standfestigkeit. Und sie zogen die mächtige Schraubverbindungen nach – sicher ist sicher. Das ist besonders ganz unten wichtig, weil dort das Gewicht der fünf Türme besonders stark drückt.