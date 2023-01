Stadtpark in Kaarst Bau neuer Brücke womöglich im Sommer abgeschlossen

Das Tiefbauamt des Rhein-Kreises Neuss hatte die Brücke aufgrund zahlreicher gravierender Schäden vor allem an den Holzbauteilen der Längs- und Querträger und Schädigungen an den Verbindungen empfohlen, das Bauwerk umgehend zu sperren und zu erneuern. Hauptbauteile der Brücke haben an den neuralgischen Punkten keine Tragfähigkeit mehr, die Schraubnägel seien mit nur 40 Millimetern viel zu klein und hätten keinen ausreichenden Halt mehr in dem verfaulten Holz, zudem sei die Verbindung der Brücke so, wie sie ausgewählt wurde, gar keine zugelassene Bauart im Brückenbereich. Der Bodenbelag sei zu 85 Prozent verfault, heißt es im Prüfbericht. Die Brücke ist demnach in einem desolaten Zustand.