Erlass der NRW-Landesregierung Kiffen auf Schützenfesten in Kaarst verboten

Kaarst · Vier Schützenfeste stehen in der Stadt Kaarst noch an. Ein aktueller Erlass der Landesregierung untersagt das Kiffen auf Volksfesten. Was die Bruderschaften zum Thema Cannabis auf Schützenfesten sagen.

18.05.2024 , 04:50 Uhr

Wer in sogenannten Verbotszonen Cannabis konsumiert, muss 50 bis 500 Euro zahlen, in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen werden 300 bis 1000 Euro Bußgeld fällig. Foto: Andreas Woitschützke