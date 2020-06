Digitales Brauchtum : Kaarst feiert virtuelles Schützenfest

Schützenkönig Andreas Pfeiffer (2.v.r.) mit seinen Ministern Winfried van Sandten (3.v.r.) und Hubert Holz (r.) sowie Jungschützenkönig Niklas Fuhrmann (2.v.l.) mit den Ministern Mats Knüff (l.) und Jonas Heupel nach der Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal. Die Könige haben signalisiert, auch im kommenden Jahr zur Verfügung zu stehen. Fotos: Bruderschaft Kaarst, Screenshot Youtube Foto: Bruderschaft Kaarst

Kaarst Die Kaarster Schützen hätten an diesem Wochenende eigentlich ihr Schützenfest gefeiert, doch dann kam Corona. Gefeiert wurde dennoch: Mit kleinen Videos brachte der Vorstand das Fest nach Hause.

Claus Schiffer wusste am Freitagmorgen nicht, was er tun sollte. Dabei hätte er eigentlich die letzten Vorbereitungen für das Schützenfest in Kaarst treffen wollen, das an diesem Wochenende gefeiert werden sollte. „Man hat eigentlich einen klaren Ablauf, den man im Kopf durchgeht“, sagt der Brudermeister der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kaarst: „Das sollte am Wochenende auch so sein und machte die Sache schwierig“, gesteht Schiffer.

Uschi Baum, Niklas Fuhrmann, Andreas Pfeiffer mit Frau Yvonne und Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Foto: Bruderschaft Kaarst

Für ihn selbst wäre es das 40. Schützenfest gewesen, und er kann sich nicht daran erinnern, jemals auch nur einen Tag verpasst zu haben. Jetzt sind es gleich vier Tage, die er und seine Vorstandskollegen sowie das Königshaus um Bezirkskönig Andreas Pfeiffer im Mittelpunkt stehen.

Die Bundesschützenkapelle Neuss hat bei den Konzerten die Corona-Regeln eingehalten. Foto: Bruderschaft Kaarst

Info „Wo wir sind, ist Heimat“ ist das Schützenmotto Slogan Alle Videos wurden unter dem Motto „Wo wir sind, ist Heimat. Bleibt gesund!“ ins Netz gestellt. Adresse www.bruderschaft-kaarst.de Fahnenschmuck Am Kriegerdenkmal und in der Stadtmitte wurden Schützenfest-Fähnchen aufgehängt, viele Schützen haben ihre Fahnen gehisst.

Die coronabedinge Absage wollten Schiffer und seine Kollegen aber nicht einfach so hinnehmen und den Kaarstern zeigen, was über die vier Festtage und auch davor alles passiert. In kurzen Videos wurden die wichtigsten Termine des Festes festgehalten und auf der Internetseite der Bruderschaft sowie auf Facebook veröffentlicht. Darunter die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, eine kleine Gedenkfeier an der Friedhofskapelle, bei der Claus Schiffer auch eine Ansprache hielt, die Heilige Messe am Sonntagmorgen, der Aufmarsch der Blumenhörner am Rathaus (dafür wurden alte Bilder benutzt) und als besonderes Highlight für die Bewohner der beiden Seniorenheime Vinzenzhaus und Johanniter-Stift Platzkonzerte, die am Samstag als Überraschung stattgefunden haben.

Dort wurden natürlich die Hygieneregeln eingehalten, die Musiker standen mit dem nötigen Abstand zueinander, die Bewohner blieben in ihren Häusern. „Es war trotzdem zu spüren, wie sehr sich die Menschen darüber gefreut haben“, sagt Schiffer.