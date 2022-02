18 Jahre altes Fußball-Talent : Kaarster Fußballer Arrey-Mbi schlägt neues Kapitel in Köln auf

Kaarst Das 18 Jahre alte Abwehrtalent Bright Akwo Arrey-Mbi hat den Verein gewechselt: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln leiht das Talent bis Sommer 2023 vom deutschen Rekordmeister Bayern München aus.

Noch wartet Arrey-Mbi auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga, dafür durfte er bereits Champions-League-Luft schnuppern: Am 1. Dezember kam er beim Auswärtsspiel der Bayern bei Atletico Madrid zum Einsatz. In München spielte Arrey-Mbi überwiegend für die zweite Mannschaft in der Regionalliga. Die Wurzeln des Kapitäns der deutschen U19-Nationalmannschaft liegen in Kaarst. Jugendtrainer Markus Stenten trainierte Arrey-Mbi bis 2014 noch selbst und erinnert sich genau. „Er kam in der F-Jugend zu uns und konnte noch nicht viel mit dem Ball anfangen“, hatte Stenten im vergangenen Jahr gegenüber unserer Redaktion erklärt. Das änderte sich allerdings ziemlich schnell: In den ersten fünf Jahren entwickelte sich Arrey-Mbi laut Stenten „überragend“. Er war schon in der Jugend den meisten Gegenspielern körperlich überlegen, sein Potenzial bereits früh zu erkennen.