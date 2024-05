Historisches Gebäude in Büttgen Braunsmühle bereitet sich auf deutschen Mühlentag vor

Es ist ein besonderer Tag im Jahreskalender der Braunsmühle in Büttgen: Wenn am Pfingstmontag der deutsche Mühlentag gefeiert wird, öffnet die historische Mühle bereits um 12 Uhr ihre Tore. Dann haben die ehrenamtlichen Helfer der Fördergemeinschaft alle Hände voll zu tun. Unterstützt werden sie von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen: Schützen und einige Väter der Edelknaben haben sich bereit erklärt, für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen. In Büttgen wird Hilfe untereinander groß geschrieben.