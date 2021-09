Niederrhein-Musikfestival in Kaarst : Familie überzeugt mit brasilianischen Rhythmen

Vorst Zum zweiten Mal nach 2019 gastierte das Niederrhein-Musikfestival auf dem Tuppenhof. Das Konzert fand im Obstgarten mit einer eigens neu geschaffenen Remise für die Künstler statt.

Rosani Reis, die charismatische Botschafterin brasilianischer Musik hatte ihren Sohn Noah (21) und ihre Tochter Luna (17) mitgebracht, und weil das Konzert das Motto „Família! Brasilianische Klänge in der Scheune“ hatte, stand Vater Klaus am Schaltpult. Obwohl Reis seit 31 Jahren in Gelsenkirchen lebt, ihre Kinder dort aufgewachsen sind, ist die von ihnen gepflegte brasilianische Musik sehr authentisch. Noah, der Jazzklavier an der Folkwang-Universität studiert, hat für seine Mutter „Belo Horizonte“ geschrieben. In dieser Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais ist Rosani Reis geboren und aufgewachsen. Speziell dieser Bundesstaat steht für die brasilianische Musik: So klangvoll wie sein Name ist auch seine Musik.