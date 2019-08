Brandschutzbedarfsplan in Kaarst : Feuerwehr fordert Investitionen

Büttgen In Eigenregie hat die Feuerwehr den Brandschutzbedarfsplan ausgearbeitet. Dieser sieht weitere Investitionen vor.

Der Brandschutzbedarfsplan ist so dick wie einst der Quelle-Katalog. Er wurde jetzt im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert – aber noch nicht verabschiedet. Das Werk, das Brandschutzinspektor Andreas Kalla verfasst hat, muss die Bezirksregierung davon überzeugen, dass die Stadt Kaarst auch weiterhin mit einer Freiwilligen Feuerwehr auskommt – einer Feuerwehr, die so leistungsstark sein muss wie eine Berufsfeuerwehr. Das spart zwar enorme Personalkosten, aber aus dem Brandschutzbedarfsplan geht auch hervor, dass auf jeden Fall Geld investiert werden muss. Die CDU-Fraktion sah in dem Beschlussvorschlag „einen Freifahrschein“: „Der Brandschutzbedarfsplan wird auf Basis des vorgelegten Entwurfs beschlossen“: Diese Formulierung ist der CDU zu allgemein gefasst. Im Hauptausschuss am 12. September wird die Verwaltung jetzt einen detaillierteren Beschlussvorschlag vorlegen. „Vielen Dank an die Feuerwehr für dieses opulente Zukunftswerk“, sagte Anneli Palmen (SPD). Sie betonte, dass der Brandschutzbedarfsplan nicht für viel Geld in Auftrag gegeben worden, sondern von der Feuerwehr erstellt worden sei. Lars Christoph (CDU) sprach sich für eine „leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr“ aus und nannte den Brandschutzbedarfsplan „einen guten Rahmen für unsere Beratungen. Es müsse allerdings nicht alles und nicht sofort umgesetzt werden. „Da unsere Finanzmittel endlich sind, muss eine Priorisierung vorgenommen werden“, forderte Christoph. Der Beschlussvorschlag müsse unter diesem Aspekt „geschärft werden“.