Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Flüchtlingsunterkunft in Büttgen nach Brand nicht mehr bewohnbar

Büttgen · In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Flüchtlingsunterkunft in Büttgen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Die Unterkunft ist nicht mehr bewohnbar.

02.11.2023, 15:37 Uhr

In der Unterkunft an der Vom-Stein-Straße hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

In einer Unterkunft für geflüchtete Menschen auf der Vom-Stein-Straße in Büttgen hat es in der Zeit zwischen Dienstag, 31. Oktober, 21.56 Uhr und Mittwoch, 1. November, 0.56 Uhr gebrannt. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Polizei bereits dabei, das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Badezimmer aus, Ermittlungen, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, laufen. Die Bewohner der Einrichtung wurden nicht verletzt, allerdings wurden sie noch in der Nacht in einer ehemaligen Sporthalle untergebracht, da die Unterkunft auf der Vom-Stein-Straße von der Feuerwehr als nicht mehr bewohnbar eingestuft wurde. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.

(seeg)