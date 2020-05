Einsatz in Kaarst : Brand an der Neersener Straße gelöscht

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Kaarst Um kurz nach 5 Uhr wurde die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Brand an der Neersener Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte es in der Aussenfassade eines Wohngebäudes, laut Feuerwehr vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt eines Rolladenmotors.

Die Bewohner wurden durch Rauchmelder geweckt und konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Dach und den Wohnraum konnte verhindert werden, hierzu musste die Dämmfassade mit Motorsägen geöffnet werden. Die Fassade und der Innenraum des Gebäudes wurden zum Abschluss des Einsatzes mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Erfreulichweise gab es keine verletzten Personen. Der Einsatz für die 20 Einsatzkräfte war gegen 7 Uhr beendet.

(NGZ)