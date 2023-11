Botschafter a.D. hält Vortrag in der VHS Jürgen Weerth spricht Afrika eine neue Rolle zu

Seine Prognose: „Im Jahre 2050 wird ein Viertel der Erdbevölkerung in Afrika leben.“ Ist China, ein Land, das sich stark in Afrika engagiert, Retter oder Ausbeuter? Fest steht, dass China seit Jahren Afrikas größter Handelspartner ist. Positive Effekte seien zwar nicht von der Hand zu weisen, aber die Wertschöpfung in Afrika bleibe gering, es gehe China vor allem um die Ausbeutung von Rohstoffen. In den USA habe man offenbar den Einfluss von China in Afrika bemerkt – so habe der Präsident 50 afrikanische Regierungschefs zu einem Gipfel eingeladen. „Ist Russland ein geschätzter Partner in Afrika?“: Der Referent stellte diese Frage in den Raum und beantwortete sie sogleich: „Das muss man so sehen.“ Afrika sieht sich umschwärmt, was zu einem neuen Selbstbewusstsein geführt hat. Darauf müsse man sich in Deutschland einstellen. Der Tipp des früheren Diplomaten: „Wir sollten uns als Partner verstehen.“