Unterstützung in Kaarst Janis Bonn ist neuer ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter

Der 26-jährige Bonn wohnt in Korschenbroich und hat lange in Kaarst gelebt. Er ist ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Köln beschäftigt. Da er selbst auf einen Elektrorollstuhl und persönliche Assistenz angewiesen ist und zum „Barrierescout“ für Ortsbegehungen ausgebildet wurde, hat er als Betroffener einen anderen Blick auf die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen: „Ich freue mich auf die spannende Aufgabe und auf die Möglichkeit, in Kaarst nun Ansprechpartner und Berater für Menschen mit Behinderung zu sein“, sagt Bonn.