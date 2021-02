Suche abgeschlossen : Entwarnung nach Bombensuche in Holzbüttgen

Mit diesem Bagger wurde nach einer Bombe gesucht. Foto: Stadt Kaarst

Holzbüttegn Entwarnung in Holzbüttgen: Die Suche nach einer Bombe ist abgeschlossen, ein Sprengkörper wurde an der Kreuzstraße nicht gefunden. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit.

Die Untersuchungen des Bombenverdachts im Bereich der Kreuzstraße in Holzbüttgen ergaben keine Hinweise auf Kampfmittel im Boden. Die Stadt Kaarst hatte eine Fachfirma damit beauftragt, die verdächtige Stelle zu überprüfen.

Seit den frühen Morgenstunden um 7 Uhr war die Firma schrittweise bis zu einer Bodentiefe von 3,80 Metern vorgedrungen Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Stelle als unbedenklich eingestuft werden.