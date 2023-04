Evakuierungsbereich deutlich reduziert Weltkriegsbombe in Büttgen gefunden - Entschärfung noch am Montag

Auch die Bahnstrecke war während der Evakuierung und Entschärfung im November gesperrt. Von den Sicherheitsmaßnahmen waren auch zwei Schulen, zwei Kindergärten sowie mehrere Sportstätten betroffen. Auch das Hallenbad musste wurde umgehend geschlossen werden. Die Stadt Kaarst hatte im Sportforum an der Olympiastraße einen Sammelpunkt eingerichtet, an dem sich zwischenzeitlich bis zu 150 Menschen eingefunden hatten. Im Juli 2022 war im Gewerbegebiet Hüngert in Holzbüttgen bei Sondierungsarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Bombe mit Aufschlagzünder entdeckt worden. Da aufgrund des Zustandes des Zünders eine Entschärfung nicht möglich war, musste der Blindgänger kontrolliert gesprengt werden.