Auch Ikea betroffen : Weltkriegsbombe in Kaarst muss kontrolliert gesprengt werden

Kaarst Im Gewerbegebiet Hüngert ist an der Daimlerstraße bei Sondierungsarbeiten eine 250-Kilogramm-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Noch am Mittwochabend soll die Bombe kontrolliert gesprengt werden. Wir aktualisieren laufend.

Der Kampfmittelräumdienst kann die Bombe nicht vor Ort entschärfen. Der Blindgänger wird nun in unmittelbarer Nähe des Fundortes im weiteren Verlauf des Tages kontrolliert gesprengt. Die entsprechenden Vorbereitungen dieser Sprengung laufen an. 60 Kubikmeter Sand und 40.000 Liter Wasser werden zur Absicherung der Sprengung benötigt. Damit verlängern sich die Evakuierungsmaßnahme sowie die Sperrung des erweiterten Radius voraussichtlich bis in die Abendstunden. Die Sprengung war bereits diskutiert worden, zunächst hatte es aber so ausgesehen, als könne die Bombe doch entschärft werden. Nach genauer Begutachtung entschieden sich die Experten jetzt aber doch für die kontrollierte Sprengung.