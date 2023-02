Bolzplatz Kölner Straße Grünfläche in Büttgen bleibt erhalten

Die Anwohner wissen nach eigenen Aussagen noch nichts, doch sowohl die Politik als auch die Verwaltung hat unserer Redaktion bestätigt, dass die Grünfläche und damit auch der Bolzplatz an der Kölner Straße in Büttgen erhalten bleibt. Auf Anfrage der Redaktion, ob der Standort für sozialen Wohnungsbau vom Tisch ist, heißt es aus dem Rathaus: „Die Verwaltung wird das Grundstück vorerst nicht weiter als Standort für öffentlich geförderten Wohnungsbau überplanen.“ Auch die Politik erklärt, dass der Standort nicht mehr für die ursprünglichen Pläne vorgesehen ist. „Der Planungsausschuss hat einstimmig festgestellt, dass er keine Veranlassung für eine andere Nutzung an der Kölner Straße sieht“, erklärt Ingo Kotzian (CDU) auf Anfrage. Hildegard Kuhlmeier bestätigt, dass ein entsprechender SPD-Antrag bereits in der Dezember-Sitzung des Ausschusses nicht mehr diskutiert wurde, da fraktionsübergreifend Einigkeit herrschte, den Status quo an der Kölner Straße beizubehalten.