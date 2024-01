Sportstätte kommt Bolzplatz für Gesamtschule beschlossen – Belag noch offen

Die Frage, welchen Belag der neue Bolzplatz erhalten wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Gerhard Schmitz (fraktionsloses Ratsmitglied) erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass generell Rasenplätze besser wären, an dieser Stelle allerdings ein anderer Belag mehr Sinn machen würde. „Durch die Schule wird der Platz sehr wahrscheinlich intensiv genutzt, auch in den Pausen. Deshalb wäre dort ein Rasenbelag wahrscheinlich nicht sinnvoll“, so Schmitz. Zwar gebe es Anforderungsprofile aus den Bereichen Schule und Sport, die Ausgestaltung der Anlage wird aber letztendlich im Bau- und Planungsausschuss beschlossen, wie die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärte. „Stand heute geben Sie nur das Go, dass die Anlage geplant werden kann“, so Burkhart. Der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler erklärte, dass es einen Beschluss gebe, den nächsten zu bauenden Bolzplatz mit dem Belag auszustatten, der auf dem Kleinspielfeld an der Grundschule Stakerseite liegt. „Dieser Beschluss gilt erst einmal für den neuen Bolzplatz, muss im Rahmen des Bauprogramms aber bestätigt werden“, so Semmler. So sei es möglich, den Belag noch zu ändern. In der Verwaltungsvorlage steht, dass die Beschaffenheit des Bodens für Schule und Vereine tauglich sein soll.