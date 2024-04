Böckler GmbH Kaarster Sanitärunternehmen ist nun für zwei Jahre Vaillant-Kompetenzpartner

Was Dirk Heich und Benjamin Böckler in den vergangenen drei Jahren aufgebaut haben, kann sich sehen lassen. Die beiden gründeten eine neue Sanitärfirma mit Sitz an der Rurstraße in Kaarst und haben aktuell zehn Mitarbeiter, darunter drei Azubis. Nun hat das Unternehmen erfolgreich die Zertifizierung zum bundesweiten Netzwerk der Vaillant-Kompetenzpartner absolviert und darf das Siegel zwei Jahre lang tragen.