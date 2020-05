Handel in Kaarst : Blumenladen am Lindenplatz öffnet wieder

Pamela Sisto in ihrem neuen Laden am Lindenplatz. Foto: Staniek/Dieter Staniek

Holzbüttgen Zum 31. März hatte der Blumenladen „Stielwerk“ in Holzbüttgen schließen müssen. Der Grund: Inhaberin Andrea Koßlar fand keine geeigneten Fachkräfte, um den Laden aufrecht zu erhalten. Doch ab Donnerstag ist wieder Leben in dem Geschäft am Lindenplatz.

Denn am 7. Mai eröffnet Pamela Sisto dort ihren Blumenladen „Blütenreich“. Es ist bereits ihre zweite Filiale in Kaarst, die andere liegt an der Neusser Straße.

Der Grund für die „Expansion“ liegt in der aktuellen Corona-Pandemie: Die zweite Filiale eröffnet Pamela Sisto nämlich, damit sie keine Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken muss. Der Plan: Die sechsköpfige Belegschaft wird auf die beiden Läden verteilt. Durch das zweite Standbein habe sie eine zusätzliche Einnahme-Quelle und könne ausschließlich vom Tagesgeschäft leben.

Doch die Aussichten sind wegen der Corona-Pandemie auch für Floristen nicht sonderlich „rosig“. Ohne Schützenfeste, Hochzeiten und weitere Veranstaltungen fallen nämlich viele Großaufträge in diesem Jahr weg. Pamela Sisto, die ihre Mitarbeiter als „Familie“ bezeichnet, lässt sich den Optimismus aber nicht nehmen: „Es kommen auch wieder bessere Zeiten“, sagt die 41-Jährige, die den Laden an der Neusser Straße erst vor rund einem Jahr übernommen hat, zuvor hatte sie 13 Jahre dort gearbeitet.

Das Leid ihrer Vorgängerin, kein Personal zu finden, kann Pamela Sisto gut nachvollziehen. „Es ist ein schöner Job, aber die Arbeitszeit ist für viele ein Problem“, sagt sie. Es würden sich nicht mehr viele finden, die diesem Beruf nachgehen wollen. Auch sie sei derzeit auf der Suche nach personeller Verstärkung und werde in den kommenden Tagen eine Annonce bei der Arbeitsagentur aufgeben.

Auch Nicola Fink, Sprecherin des Fachverbandes Deutscher Floristen, hatte im Gespräch mit unserer Redaktion bereits den Fachkräftemangel bestätigt. „Das stellt in unserer Branche ein Problem dar. Das fängt bei den Azubis an und setzt sich fort.“

(jasi)