Kaarst kooperiert mit Stiftung Rheinische Kulturlandschaft : Blühflächen als Ausgleich für Gewerbegebiet

Büttgen Seit diesem Frühjahr dürfen sich Natur und Mensch an zwei neuen Blühflächen im Umland des Kaarster Ortsteils Büttgen erfreuen. Wo im letzten Jahr noch Feldfrüchte geerntet wurden, sind nun artenreiche Blühflächen entstanden.

Angelegt wurde diese mit Unterstützung der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft – allerdings nicht zur Erbauung der Spaziergänger, sondern vor allem, um der Feldlerche einen geeigneten Lebens- und Rückzugsraum zu bieten. Die Blühflächen sind auch ein Ausgleich dafür, dass für das Gewerbegebiet Kaarster Kreuz weitere Flächen versiegelt werden müssen. Markus Reinders, stellvertretender Geschäftsführer der Stiftung, hofft, dass die Feldlerche die Blühfelder als ein neues, attraktives Brutrevier entdeckt. Sie ist auf jeden Fall schon vor Ort präsent, wie ihr Trillern und Zirpen beweist. Die Feldlerche lieben weiträumige Offenflächen mit niedriger und lückenhafter Vegetation. Jungbauer Michael Berrisch von der Broicherseite, der die anderthalb Hektar Fläche gemeinsam mit Vater Josef gegen Entgelt pflegt, ging auf die Wünsche der Vögel ein: So säte er die Wildblumenmischung nicht zu dicht und einmal im Jahr bringt er Mulch auf, um den Feldlerchen eine Deckung zu bieten. Projektleiter Jens Lübben von der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft weiß, dass sich der Aufwand lohnt: „Die Blühfelder ziehen nicht nur die Feldlerche, deren Bestand in letzter Zeit zurückgegangen war, an, sondern auch Hasen und Rebhühner sowie Insekten.“