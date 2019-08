Kaarsterin setzt sich für die Umwelt ein : Bloggerin kämpft gegen Plastikmüll

So sieht es aus, wenn Anna Nowak einkaufen war. Die Dosen werden im Geschäft gefüllt, so fällt nämlich kein Plastikmüll an. . Foto: Anna Nowak

Driesch In ihrem neuen Blog gibt Anna Nowak Tipps, wie jeder einzelne es schaffen kann, weniger Plastikmüll zu produzieren. Damit will sie Menschen zum Umdenken bewegen und Bewusstsein für die Müllprobleme schaffen.

Es war ein trauriger Rekord. Im März dieses Jahres ist vor der philippinischen Küste ein Wal angeschwemmt worden, bei dem Meeresbiologen satte 40 Kilogramm Plastikmüll im Magen fanden. 16 Reissäcke und vier große Pflanzsäcke aus Plastik wurden im Inneren des Meeressäugers gefunden, zudem viele kleinere Einkaufstüten. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe überfluten jedes Jahr rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll die Weltmeere – damit ist das Meer mittlerweile einer der schmutzigsten Orte der Welt. Wenn die Menschen so weitermachen wie bisher, wird es 2050 mehr Plastik als Fische in den Meeren geben.

Anna Nowak findet es schlimm, dass die Menschen eigentlich wissen, welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Auch deshalb hat sie vor gut zwei Wochen ihren Blog „Zero Waste Kaarst“ online gestellt. „Mich hat gestört, wie viel Verpackungsmüll beim Einkaufen immer übrig bleibt“, sagt Nowak im Gespräch mit unserer Redaktion. Anfang des Jahres habe sie dann angefangen, sich für dieses Thema näher zu interessieren und im Internet recherchiert, welche Tricks es gibt, weniger Müll zu produzieren. Und diese stellt sie nun im Internet für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung. „Ich sehe den Blog als Informationsstelle für Menschen in Kaarst, die umweltfreundlicher einkaufen wollen“, sagt Nowak. Es gebe viele Alternativen, die „man so gar nicht auf dem Schirm hat“, sagt sie. Jeder könne ganz banale Dinge ändern, beispielsweise Seifenstücke anstatt Duschgel benutzen, alte Sachen beim Repair-Café reparieren lassen oder im neuen Unverpackt-Laden einkaufen gehen. Von ihren Freunden und Kollegen erhält die 25-Jährige Driescherin, die zwischen ihrer Heimat und Münster pendelt, viel Zuspruch. „Es interessieren sich schon viele Leute für die Dinge, die ich in dem Blog veröffentliche. Ich wurde auch oft gefragt, ob ich die Dinge schon einmal selbst ausprobiert habe“, sagt Anna Nowak: „Die meisten schon“, erklärt sie weiter. Und sie entdeckt immer wieder viele neue Kleinigkeiten, die sie ausprobiert und im Blog festhält.

Info Deutschland drittgrößter Plastik-Exporteur Exporteure Zwischen Januar und November 2018 lag Deutschland mit 12,7 Prozent weltweit unter den drei größtem Plastik-Exporteuren der Welt. Spitzenreiter waren die USA (16,2 Prozent) vor Japan (15,3 Prozent). Auf Platz vier lag Großbritannien (9,5) vor Belgien (6,9). Blog Anna Nowaks Blog gibt es unter www.zero-waste-kaarst.de.

Der Blog ist recht einfach aufgebaut, es gibt kleine Texte, in denen Tipps für plastikfreies Duschen, selbstgemachtes Spülmittel oder Bio-Abfall ohne Plastiktüten gegeben werden. Ziemlich einfache Sachen also, die jeder zu Hause anwenden kann, um der Umwelt zu dienen. „Es wäre schön, wenn jeder im Kleinen etwas für den Umweltschutz macht“, wünscht sich die Volkswirtin, die derzeit an der Uni Münster promoviert: „Es wird immer gesagt, dass man als Einzelner ja gar nichts ändern könnte. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Umweltschutz kann nicht nur von der Regierung betrieben werden, sondern geht jeden etwas an“, sagt sie.

Mit diesem Mehrweg-Frischenetz kauft Nowak ihr Obst und Gemüse. Foto: Anna Nowak

Der Name „Zero Waste“ leitet sich von einer Bewegung ab, die in mittlerweile mehr als 400 Städten und Gemeinden in Europa auf dem Vormarsch ist. Die italienische Stadt Capannori war 2007 die erste, in der eine Zero-Waste-Strategie entwickelt wurde. Damals wurde das Ziel ausgegeben, bis 2020 keinen Müll mehr zu erzeugen: durch getrennte Sammelsysteme sollte die Müllverwertung maximiert werden.

Bioabfall geht auch ohne Plastik, wie dieses Foto beweist. Foto: Anna Nowak

Auch beim Duschen verzichtet die Bloggerin auf Plastik. Foto: Anna Nowak

Ihr Spülmittel stellt Anna Nowak selbst her. Das Rezept dazu ist relativ einfach und steht auf ihrem Blog. Foto: Anna Nowak

Anna Nowak ist 25 Jahre alt und pendelt zwischen Driesch und Münster. Foto: Anna Nowak