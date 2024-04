Sorgen und Wünsche im Gespräch Wie Menschen mit Sehbehinderung die Mobilität in Kaarst erleben

Emanuel Stadler, Manuela Dolf und Margaret Reinhardt sind die Macher unter den Blind-Gängern. Sie machten deutlich, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt gut ist. Aber sie übten jetzt auch Kritik: Von dem sogenannten Shared Space, was übersetzt so viel wie gemeinsamer Raum bedeutet, halten sie überhaupt nichts. Die Niederländer haben das Prinzip unter der Federführung von Hans Monderman bereits in den 1990er Jahren entwickelt. Demnach sind Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger auf der Straße gleichberechtigt. Dabei soll auch auf Fahrbahnmarkierungen und andere Verkehrszeichen verzichtet werden. Menschen mit gravierenden Sehproblemen kommen mit einem solchen Gewusel nicht zurecht. Sie wären auch hier auf Leitlinien angewiesen, was das System kontaktieren würde. Auch Elektroautos sind für die Blindgänger, so machten sie nun deutlich, ein Problem: Fast lautlos und beschleunigungsstark, empfinden sie sie als Gefahr.