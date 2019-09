Seminar in Kaarst : Sehbehinderte lernen den Umgang mit Handy

Kaarst Für Sehbehinderte und Blinde fand ein iPhone-Seminar in der VHS statt.

Gut ein Dutzend Menschen ab Anfang 50 nahm an dem vierstündigen Seminar teil. Gesine Wächter ist seit sechs Jahren sehr stark sehbehindert. Die 54-Jährige erklärt ihr Interesse an dem Seminar so: „Das iPhone ist für mich ein Hilfsmittel wie für andere die Krücke oder der Rollstuhl.“ So fotografiere sie den Busfahrplan mit dem Smartphone ab, um ihn sogleich so sehr zu vergrößern, dass sie ihn mit ihrer Restsehkraft von rund fünf Prozent lesen kann. Emanuel Stadler (65) weiß längst, dass ein Smartphone etliche Defizite im Leben eines Sehbehinderten kompensieren kann. „Neben der Lupenfunktion steht für blinde Menschen die Voice-over-Funktion von Apple im Mittelpunkt des Interesses“, erklärte Simon Janatzek (53), Inhaber des Büros für barrierefreie Bildung in Wanne-Eickel. Entsprechende Software gibt es zwar auch für Android-Smartphones, aber Apple hatte sich schon sehr früh auf die Bedürfnisse für Blinde eingestellt und ist für sie daher immer noch erste Wahl.