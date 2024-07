„Film ab“ im Albert-Einstein-Forum Film ab! Ein Blick hinter die Kulissen des Kaarster Kinos

Der Film „Die Gleichung ihres Lebens“ lockte am späten Dienstagnachmittag viele Zuschauer und vor allem Zuschauerinnen an. Das Kaarster Kino hat sich zu einem Erfolgsmodell gemausert. Zu diesem Erfolg haben vor allem Holger Hinsenbrock, Klaus Stevens und seine Ehefrau Birgit Hannemann beigetragen. Sie finden sich schon gut eine Stunde vor Beginn des Films im Albert-Einstein-Forum ein, denn so ein Film ist kein „Selbstläufer“, da gibt es einiges zu tun. Auch wenn der Streifen läuft, geht das Trio längst noch nicht nach Hause. Klaus Stevens kündigte jetzt sogar ein Open-Air-Kino an: Vom 7. bis zum 10. August wird jeden Abend ein Musikfilm gezeigt – bei schönem Wetter unter Bäumen auf dem Schulhof des Gymnasiums, bei Regen im Albert-Einstein-Forum.