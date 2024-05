Probus-Club Kaarst „Wir als Bundesbank stehen Bargeld neutral gegenüber“

Die Deutsche Bundesbank hat aktuell 31 Filialen. Eine Filiale in Düsseldorf gibt es nicht mehr, die nächstgelegene Filiale ist in Köln. Eine wichtige Aussage von Björn Beyer gerade gegenüber älteren Menschen: „Wir als Bundesbank stehen Bargeld mitunter neutral gegenüber.“ Und: „Für die Banken ist Bargeld ein Klotz am Bein.“ Der Digitale Euro solle eine Alternative zu US-Produkten wie „PayPal“ sein. Die wichtigste Aufgabe sei die Preisstabilität. „Ziel ist eine Inflation von zwei Prozent“, erklärte Beyer. Eine Deflation könne für eine Volkswirtschaft schädlicher sein als eine Inflation.