Kooperation zwischen Sportverwaltung und SSV Kaarst : Sechs Vereine bei Förderprojekt „Sport im Park“ dabei

Die Fitness-Geräte im Kaarster Stadtpark können von den Vereinen beim Projekt „Sport im Park“ mitgenutzt werden. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Neben Floorball für Einsteiger und Stand-Up-Paddling zählen unter anderem Yoga und Walking Football zu den möglichen Angeboten im Sommer.

Vom 20. Juni bis zum 11. September ermöglicht die Kaarster Sportverwaltung in Kooperation mit dem Stadtsportverband (SSV) frei zugänglichen Sport für jeden Bürger an öffentlichen Plätzen. Das Gute: Eine Vereinsmitgliedschaft ist kein Muss, jeder kann mitmachen. Dann können Kaarster Vereine bewegungsorientierte Sportarten an verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet anbieten. Das Projekt läuft unter dem Namen „Sport im Park“ und wird vom Landessportbund (LSB) und der AOK als offiziellem Gesundheitspartner gefördert. Da ausschließlich Präventionsangebote unter diese Förderung fallen, soll der Fokus der teilnehmenden Vereine auf Bewegungsangeboten aus dem Fitness-, Gesundheits- und Entspannungsbereich liegen. Voraussetzung für eine Förderung ist zudem, dass die einzelnen Kurse von zertifizierten Übungsleitern abgehalten werden, für die ein Teil der Fördersumme vorgesehen ist.

Sechs Vereine haben ihre Bereitschaft bereits signalisiert, wie Axel Volker, Vorsitzender des SSV, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Dieser hatte das Förderprojekt über den Kreissportbund beantragt und nun die Zusage erhalten. Am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr gibt es eine Kick-off-Veranstaltung im Vereinsheim der Sportfreunde Vorst, wo es weitere Informationen für die Vereine gibt. „Es ist wichtig, die Menschen wieder in Bewegung zu bekommen und die Lust auf den Sport zu wecken“, erklärt Volker das Projekt. Für die Vereine ist es eine gute Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Vielleicht können die Vereine dadurch auch neue Mitglieder gewinnen“, so Volker weiter. Ob das Projekt angenommen wird, wisse er nicht. „Einen Versuch ist es aber jedenfalls wert.“