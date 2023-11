Bischof zu Besuch in Büttgen Im Namen Gottes auf Mission für ein besseres Ruanda

Draußen vor dem Haus in Büttgen weht eine Flagge von Ruanda im Wind. Diese hat Symbolcharakter, denn der Büttgener Carl-Wilhelm Bienefeld und seine Frau Stephanie haben hohen Besuch aus dem afrikanischen Land. Edouard Sinayobye, Bischof in der Diözese Cyangugu, ist seit rund fünf Wochen unterwegs und machte in dieser Woche Station in Kaarst. Zuvor war er in Speyer, davor nahm er in Rom erstmals an der Bischofssynode teil. Bis Freitag bleibt er noch, dann zieht der Geistliche weiter nach Aachen, ehe es wieder in seine Heimat geht.