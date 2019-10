Zuschuss für Kaarster Schulen : Bildungsoffensive ein Erfolg – zehn Drohnen und ein Spaceball

Lars Christoph im neuen Spaceball an der Grundschule Vorst. Foto: CDU Kaarst

Kaarst Die Bildungsoffensive in der Stadt Kaarst trägt erste Früchte – und die Kaarster CDU freut sich darüber. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde die Ausstattung an allen Schulen im Stadtgebiet verbessert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Er ist toll festzustellen, dass die Schulen in diesem Jahr in der Lage waren, vielfältige, teilweise länger gewünschte Verbesserungen in der Ausstattung um-zusetzen. Die Bildungsoffensive ist ein voller Erfolg“, freut sich der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Lars Christoph.

In den letzten Haushaltsberatungen hatte der Stadtrat auf Antrag der CDU eine „Bildungsoffensive 2019“ beschlossen. Alle Grundschulen erhielten je 20.000 Euro, alle weiterführenden Schulen je 40.000 Euro zusätzlich zur Verbesserung ihrer Ausstattung. Die Schulen konnten sich aussuchen, wofür die Mittel eingesetzt werden. „Fast alle Schulen hatten bereits über Jahre eine längere Bedarfsliste, die mit den regulären Mitteln nicht abgearbeitet werden konnte. Durch die zusätzlichen Mittel sind wir hier einen riesigen Schritt voran gekommen“, erläutert Christoph.

Ein Großteil des Geldes wurde in die Verbesserung des Mobiliars gesteckt. Aber auch individuelle Wünsche der einzelnen Schulen wurden erfüllt. So wurde an der Grundschule Vorst etwa mit einem sogenannten „Spaceball“ ein weiteres großes Außenspielgerät angeschafft, das sich die Schülerinnen und Schüler selbst ausgesucht hatten. An der Gesamtschule Büttgen wurden Ta-schenrechner im größerem Umfang angeschafft, hier steht zudem eine Verstärkeranlage für die Aula noch auf der Wunschliste. Die Realschule Kaarst hat mit den Mitteln ihre Internetseite erneuert, das Albert-Einstein-Gymnasium beschafft sich zehn Drohnen.

„Neben den umfangreichen baulichen Maßnahmen, die aktuell und in den nächsten Jahren an vielen unserer Schulen anstehen, war es uns wichtig, auch die Ausstattung klar im Blick zu halten. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, hier dieses Jahr deutliche Verbesserungen zu erzielen“, so Christoph.

(NGZ)