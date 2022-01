Serie „Wegekreuze und Bildstöcke“ in Kaarst : Der „Gute Hirte“ hat einen Umzug hinter sich

Kaarst Im Jahr 1747 wurde der Bildstock am heutigen Verkehrsübungsplatz aufgestellt, nun steht er in der Nähe des Friedhofs. Ein Blick auf seine Geschichte.

Auf dem Feldweg, der am Ende des Kaarster Friedhofs beginnt und Richtung Broicherdorf führt, steht auf einem großen Platz ein markanter Steinblock mit einem Kreuz und einem Mosaikbildnis in der Mitte. Dieser Barock-Bildstock stand früher an einer anderen Stelle, und zwar ungefähr dort, wo heute der Verkehrsübungsplatz an der Broicherseite zu finden ist. Die Eheleute Henricus und Maria Krauser hatten den Fußfall am 8. Mai 1747 als Gebetshäuschen errichten lassen, das als Anlaufstelle für Bitt- und Stoßgebete, als Kreuzwegstationen und für Flurprozessionen der ländlichen Bevölkerung diente. Über zwei Jahrhunderte blieb das Bauwerk erhalten, bis dass es in den 1960er Jahren der Auskiesung der Äcker zum Opfer fiel. Zwischenzeitlich wurde der Stein in der Burg Linn in Krefeld gelagert. Im Jahr 2012 wurde die Gebetsstätte am neuen Standort aufgestellt.