Neujahrsempfang im Café Einblick Djir-Sarai stattet FDP Besuch ab

Djir-Sarai warb für eine Technologieoffenheit. Dass sich das Land wirtschaftlich erholt, werde kein Automatismus sein: „Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren.“ Firmen träfen vermehrt die Entscheidung, in den USA zu investieren statt in Deutschland. Die Atompolitik ist für ihn „pure Heuchelei, weil der Atomstrom woanders eingekauft werden wird“. Seine Unzufriedenheit mit den beiden anderen Parteien der Bundesregierung kam auch in der Forderung zum Ausdruck, den Fokus mehr auf das Erwirtschaften von Geld zu lenken als auf die Verteilung von finanziellen Mitteln.