Verein aus Vorst Bienenwerk plant Bienenhaus in Kleingartenanlage

Um das zu verhindern und die Menschen zum Umdenken zu bewegen, will er an die Jüngsten ran und in den Kindergärten erklären, wie die Arbeit eines Imkers aussieht und warum Wespen auch ihre Daseinsberechtigung haben. „Wespen ernähren sich von Aas, und wenn wir grillen, wollen sie nur fressen“, erklärt Richter. Er kann sich auch vorstellen, den Kindern Abzeichen zu verleihen wie bei einem Schwimmverein. Im Vorschulalter könnten sie dann ins Bienenhaus kommen. „Wir können im kleinen Kaarst etwas tun, um so lange wie möglich Insekten zu haben“, meint er.