18 Bruderschaften sind eingeladen : Bezirksschießen nach mehr als 25 Jahren wieder in Kaarst

In diesem Jahr endet seine Amtszeit. Wegen der Corona-Pandemie fiel das Bezirksschießen in den vergangenen beiden Jahren aus. Nun findet es am Samstag, 16. Juli, wieder statt. Um 12 Uhr lädt der Bezirksverband zu einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus (Rathausstraße), um 13.10 Uhr ist ein Umzug geplant, der sich im Stadtpark am Rathaus auflöst.