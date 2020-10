Patenschaften in Kaarst : Bewässerungssäcke sollen Bäume retten

Kaarst Die Bäume vor der Gaststätte „Haus Broicherdorf“ von Inhaber Johannes Johnen sehen auf den ersten Blick komisch aus. Am Stamm sind sogenannte Bewässerungssäcke angebracht, die die Bäume vor dem Austrocknen retten sollen.

Bürger haben die Möglichkeit, eine Patenschaft für einen oder mehrere Säcke zu übernehmen. Johannes Johnen, Josef Johnen und Peter Thurwacht kümmern sich um die Versorgung der kranken Bäume im Broicherdorf. Am Mittwoch wurden 14 Bewässerungssäcke mit Wasser gefüllt. Pro Sack dauert die Befüllung ungefähr fünf Minuten, das Fassungsvermögen liegt bei rund 85 Litern. Das Wasser kommt aus dem hauseigenen Brunnen von Johannes Johnen. Wer keinen eigenen Brunnen hat, kann den Wasserverbrauch für die Säcke zurückerstattet bekommen. „Die Bäume haben nach dem trockenen Sommer einen großen Nachholbedarf“, erklärt Josef Johnen. Anfang November werden die Säcke sehr wahrscheinlich eingelagert, dann fällt genug Regen, der die Bäume versorgt. „Wenn der Baum trocken in den Winter geht, werden die Schäden immer größer“, erklärt Josef Johnen.

Neben dem Broicherdorf gibt es weitere Stellen, an denen viele gefährdete Bäume stehen. So beispielsweise auf dem Parkplatz am Kaarster Friedhof, an der Erftstraße oder an der Flachsbleiche. „Wir hoffen, weitere Menschen zu bewegen, sich im nächsten Jahr an der Aktion zu beteiligen und eine Baumpatenschaft zu übernehmen“, sagt Josef Johnen.