Heizung angeblich kaputt: Angebliche Monteure betrügen Kaarsterin

Holzbüttgen Betrügerische Handwerker haben im Rhein-Kreis Neuss zugeschlagen. Diesmal hat es eine Kaarsterin erwischt, die auf angebliche Heizungsmonteure reingefallen ist.

Am vergangenen Freitag standen am Vormittag plötzlich zwei Unbekannte vor der Tür der Kaarsterin. Der Mann und die Frau behaupteten, dass an der Heizung die Plakette abgelaufen und ein Austausch von Nöten sei. Während der männliche Verdächtige sich in den Keller begab, um dort vermeintliche Arbeiten auszuführen, entfernte sich seine Komplizin und lenkte die Hausbewohnerin durch mehrfache Telefonanrufe ab. Im Anschluss an die vermeintlichen Handwerksarbeiten kassierte der betrügerische Monteur einen nicht unerheblichen Geldbetrag und verabschiedete sich.