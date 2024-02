Betrugsversuche Kaarster Seniorin von falschem Polizeibeamten angerufen

Kaarst · Bei zwei Kaarster Bürgern haben Trickbetrüger in den vergangenen Tagen versucht, per Telefon an Geld zu kommen. Die Reaktion der beiden Senioren war genau richtig.

08.02.2024 , 15:26 Uhr

Betrüger haben versucht, zwei Kaarster Senioren per Telefon um ihr Geld zu bringen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Eine 72-jährige Kaarsterin ist am Mittwoch (7. Februar) gegen 16 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden, der ihr erzählte, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Sie reagierte genau richtig, legte auf und verständigte die echte Polizei. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auch ein 76-Jähriger wurde am Mittwoch in Kaarst mit betrügerischer Absicht angerufen. Eine Frau gab vor, wegen eines Mahnbescheids vom Amtsgericht anzurufen. Auch er legte direkt auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen gibt es im Internet. Dort kann die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ herunter geladen werden.

(seeg)