Über 40 OGS-Abweisungen in Kaarst Betreuungsprobleme weiten sich aus

Manuel Jäkel wohnt in Büttgen, ist Vater von vier Kindern im Alter von eins bis sechs Jahren und Vorsitzender des Elternbeirates im Johanneskindergarten. In der Sitzung des Schulausschusses am vergangenen Donnerstag ergriff er unter dem Tagesordnungspunkt 2 „Fragen der Einwohner“ das Wort. „Ich spreche für alle im Johanneskindergarten abgewiesenen Kinder und Familien, das sind in Summe sechs“, so Jäkel. Insgesamt gibt es an dem Kindergarten 31 Vorschulkinder. Die betroffenen Familien seien „komplett überrascht“ gewesen von der Absage des Betreuungsplatzes. Erstmals überhaupt wird die Stadt Kaarst zum kommenden Schuljahr Kindern keinen Betreuungsplatz anbieten können, nach derzeitigem Stand müssen 43 Kinder auf anderem Weg betreut werden. Doch die Zahl ändert sich beinahe täglich, wie Rebecca Kunz vom evangelischen Verein für Jugend- und Familienhilfe als OGS-Träger erklärte.