Neue Öffnungszeiten in Kaarst : Toilette im Rathaus für Besucher wieder geöffnet

Kaarst Nach langem Warten wird das Rathaus in Kaarst ab Montag, 23. November, seine Öffnungszeiten zur Terminvergabe verlängern. Auch die Besuchertoilette ist wieder geöffnet.

Bürgermeisterin Ursula Baum begrüßt die Entscheidung, das Rathaus wieder mehr zu öffnen: „Die verlängerten Öffnungszeiten für Termine ist ein guter Kompromiss. Der Schutz unserer Bürger, aber auch unserer Mitarbeiter steht für mich an erster Stelle“, sagt sie. Gleichzeitig dürfen aber auch die Bürgeranliegen nicht auf der Strecke bleiben, erklärt Baum. „Wir suchen immer nach dem bestmöglichen Kompromiss. Ein erster Schritt ist die Öffnung der Besuchertoiletten im Rathaus. Gerade für ältere Menschen und Familien mit Kindern ist eine öffentliche Toilette in der Stadtmitte wichtig“, sagt die neue Chefin der Verwaltung.

Zuletzt hatten sich die Beschwerden über die Öffnungszeiten im Kaarster Rathaus gehäuft, auch die Politik konnte nicht verstehen, wieso die Rathäuser in anderen Städten schon wieder für die Bürger geöffnet haben und das Kaarster Rathaus nicht. Bereits im Juli hatte sich eine Bürgerin via Facebook darüber beklagt, dass das Kaarster Rathaus langsam mal wieder zum normalen Betrieb zurückkehren sollte. „Andere Kommunen in der Nachbarschaft haben das auch geschafft“, schrieb sie in der Gruppe „Du bist Kaarster, wenn...“.