Kino in Kaarst : Temperatur-Beschwerden im Albert-Einstein-Forum

Kaarst An den vergangenen beiden Kinotagen in Kaarst waren die Temperaturen im Einstein-Forum eher frostig. Einige Besucher haben sich beim Verantwortlichen Klaus Stevens zumindest darüber beschwert.

In der vergangenen Woche kamen weniger Besucher als erwartet, obwohl der Film „Eiffel in Love“ sogar einen Tag vor dem offiziellen bundesweiten Start (18. November) gezeigt wurde. Stevens hofft allerdings, dass am kommenden Mittwoch (24. November) wieder mehr Besucher kommen. Dann läuft nämlich der neue Bond-Film in Kaarst. Derweil wird der langjährige Filmvorführer Marijn Groenendijk aus persönlichen beruflichen Gründen zum Jahresende ausscheiden. „Derzeit arbeitet er schon zwei Nachfolger ein, die bis zu ihrer ersten Filmvorführung am 29. Dezember ihre Ausbildung abgeschlossen haben werden. Dafür und natürlich auch für die lange Zeit als Alleinverantwortlicher hier im Kino möchte ich ihm auch an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank aussprechen“, teilt Stevens mit.