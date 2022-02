Straßenverkehr in Kaarst : Beschwerden über Ampelschaltung am GBG

Die Ampel an der Kreuzung Antoniusstraße/Am Holzbüttger Haus verursacht noch immer Probleme, vor allem in den Morgenstunden. Foto: Milde

Kaarst Die Ampelanlage in Vorst sorgt immer noch für längere Wartzeiten. Die Stadt will nachjustieren. Zudem gibt es noch Gesprächsbedarf mit dem Rhein-Kreis.

Seit ungefähr einem Jahr läuft die Ampelanlage an der Kreuzung Antoniusstraße/Am Holzbüttger Haus am Georg-Büchner-Gymnasium rund um die Uhr und wird abends nicht mehr abgeschaltet. Doch immer noch gibt es Beschwerden über die Schaltung der einzelnen Ampelphasen.

Gerade in den Morgenstunden und bei schlechtem Wetter würde sich der Verkehr zum Teil bis zur Sparkasse zurückstauen, so Rainer Milde (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Bei einer Gleichschaltung der Ampel können wegen des Gegenverkehrs höchstens ein paar Pkw links abbiegen und hindern zudem Autofahrer daran, die geradeaus in Richtung Kaarst fahren wollen.

Das Problem ist der Stadt bekannt und wurde auch im Planungs- und Verkehrsausschuss im August 2020 diskutiert. Damals gab es eine Zusage der Stadt, die Schaltung zu ändern. „Im Zuge der Umstellung auf einen Ganztagsbetrieb wird zudem die Lichtsignalanlage in den Morgenstunden so optimiert, dass dem Geradeaus- und Linksverkehr aus Vorst kommend eine verlängerte Grünphase eingeräumt wird, um den Verkehrsfluss zu Schulbeginn zu verbessern“, hatte die Verwaltung in einer Vorlage geschrieben.

Zwar wurden die Grünphasen verlängert – allerdings in beide Richtungen, sodass das Problem dadurch nicht gelöst wurde. Ein Video vom CDU-Ratsmitglied Rainer Milde, das unserer Redaktion vorliegt, zeigt den Verkehr an der Kreuzung von Anfang der Woche. Dort ist zu sehen, dass die Autofahrer aus Richtung Vorst immer noch keine verlängerte Grünphase haben, um links in die Straße „Am Holzbüttger Haus“ abzubiegen. So bildet sich eine lange Schlange von wartenden Autofahrern bis in den Ortsteil Vorst.