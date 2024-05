Martinussschule in Kaarst Rhein-Kreis bietet Förderschülern Orientierung bei der Berufswahl

Zehntklässler Fabian, der ein Praktikum als Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert, fühlte sich am Stand von Gartenbau Küsters in seinem Berufswunsch bestätigt: „Einfach ein cooler Beruf“, stellte er zufrieden fest. Vanessa, ebenfalls Klasse 10, sucht derzeit noch eine geeignete Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr und wurde prompt bei der Diakonie im Rhein-Kreis Neuss fündig: „Freie Stellen gibt es noch“, so Recruiterin Georgina Joiko.