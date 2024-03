Woche der Ausbildung in Kaarst Schwache Beteiligung an Berufsberatung trotz Glückskeksen

Als Ansprechpartner waren Nora Wolf vom Arbeitgeberservice sowie die beiden Berufsberaterinnen Michaela Lübben und Anette Dahmen am Donnerstag im Bebop dabei. Während Wolf sich vorwiegend darum kümmert, konkrete Ausbildungsstellen zu vermitteln und Kontakte zu Arbeitgebern herzustellen, betreuen Dahmen und Lübben in verschiedenen Schulen die Schüler bei der Berufsberatung. Lübben betreut derzeit achte und neunte Klassen an einer Realschule in Meerbusch und erarbeitet mit den Schülern einen Berufswunsch. Dahmen steht den Schülern der Realschule und des Albert-Einstein-Gymnasiums bei Fragen zur Berufswahl zur Seite. „Wir fangen in der achten Klasse mit der ersten Orientierung an, dann begleite ich die Schüler bis zur zehnten Klasse“, sagt sie. Wer sich dann für eine Ausbildung interessiert, wird weiter begleitet.