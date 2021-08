Aktionstag am Kaarster See : Berufsberatung in Badehose

Andreas Milka, Christopher Dreßen und Anne Drah (v.l.) standen Ausbildungs- und Studiensuchenden am Donnerstag am Kaarster See für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. NGZ-Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Der Aktionstag der Berufsberater aus Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss feierte Premiere am Kaarster See. Mit der Beteiligung waren die Veranstalter zufrieden. Es gab sogar spontane Beratungsgespräche in Badehose.

Andreas Milka berät eine junge Frau, die extra wegen des Aktionstages „Ausbildung“ der Berufsberatung an den Badestrand des Kaarster Sees gekommen ist. Dort ist im hinteren Bereich an den Tischtennisplatten ein Beratungsstand aufgebaut. Die junge Frau sucht nach einem Kooperationspartner für ihr duales Architektur-Studium. Sie habe zwar ein paar Bewerbungen geschrieben, aber noch keine abgeschickt. Die Kaarsterin steckt noch in den Vorbereitungen. Andreas Milka macht sie auf die Datenbank berufe.net aufmerksam, auf dem es unzählige Informationen über alle möglichen Ausbildungen gibt. Zudem würde sie dort Anlaufstellen finden, mit denen sie Kontakt aufnehmen könne. Das reicht der jungen Kaarsterin fürs Erste.

„Das war eine kurze Beratung“, gibt Andreas Milka nach dem knapp zehnminütigen Gespräch zu. Genau dafür ist der „Aktionstag“ im Strandbad Kaarster See gedacht. Die Berufsberater wollen mit den Ausbildungs- und Studierendenplatzsuchenden lockere Gespräche führen. Und bis zum Mittag ist die Nachfrage sehr positiv, wie Milka, der mit 28 Berufsjahren ein alter Hase in diesem Bereich ist, erklärt: „Ich bin überrascht, wie viele Jugendliche das bislang annehmen.“ Um 10 Uhr wurde der Stand am Kaarster See geöffnet, bis 12.30 Uhr waren rund zehn Jugendliche da und haben sich beraten lassen. „Es waren auch Leute in Badehose da“, sagt Andreas Milka. Veranstaltet wurde der Aktionstag von den Berufsberatungen aus Mönchengladbach und Neuss, die jeweils ein eigenständiges Team haben. Gebündelt wurde der Tag unter dem Logo der Bundesagentur für Arbeit in Mönchengladbach. „Wir machen viele Sachen, gehen in Schulen oder auf Messen, beraten auch Eltern“, erklärt Milka das breite Spektrum eines zertifizierten Berufsberaters. Berufswahl sei eine schwierige Thematik, vor allem für die heutigen Jugendlichen. „Es strömen viele Begrifflichkeiten auf einen ein, das war früher einfacher.“

Info 1843 Lehrstellen wurden seit Oktober gemeldet Wiederholung Das Angebot am Kaarster See kam so gut an, dass sich die Berufsberater im kommenden Jahr erneut einen Aktionstag vorstellen können. Lehrstellen Seit dem 1. Oktober 2020 sind dem Arbeitgeber-Service der zuständigen Arbeitsagentur 1843 Lehrstellen im Rhein-Kreis gemeldet worden. Das sind 128 mehr als im Vorjahr.

Die Berufsberater sind zum ersten Mal zu Gast am Kaarster See, normalerweise führen sie solche Tage im Mönchengladbacher Einkaufszentrum Minto oder am Stadion Nordpark durch. Philipp Scharner, Leiter des Berufsberatungsteams des Rhein-Kreises Neuss, erklärt die Entscheidung für den Standort so: „Es ist der perfekte Ort, weil er zwischen Mönchengladbach und Neuss liegt und für die Jugendlichen aus beiden Städten gut zu erreichen ist.“ Auch Scharner hatte bereits Gespräche mit zwei Jugendlichen, die noch zur Schule gehen oder gerade fertig sind. „Einer von ihnen möchte im kommenden Jahr eine Ausbildung im handwerklichen Bereich machen, die junge Dame ist mit dem Fach-Abitur fertig und möchte ein duales Studium anfangen“, erklärt Scharner. Nach der Erstberatung am See wurde ein weiterer Termin vereinbart, um gemeinsam Perspektiven für die Zukunft zu besprechen. „Wenn es darum geht, Bewerbungen zu schreiben, unterstützen wir natürlich auch“, sagt der 32-Jährige weiter.