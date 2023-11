Zehnjähriges Bestehen der Buchhandlung Esser Bernhard Hoëcker liest im Albert-Einstein-Forum

Hoëcker präsentierte sich dabei in Hochform und las lebhaft, spontan und witzig aus seinem Buch „Das Katzenhuhn“ vor. Auf der Leinwand lief dazu passend eine Animation. Nach der Lesung beantwortete der aus Funk und Fernsehen bekannte Comedian Fragen der Kinder. „Es war eine Eine rundum gelungene Veranstaltung, die den Spaß der Kinder am Lesen fördern soll. Danke an Bernhard Hoëcker für den tollen Vormittag“, heißt es in einer Mitteilung der Buchhandlung Petra Esser.