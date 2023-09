Kabarett in Kaarst Mehr Freude am Leben – Bernd Stelter weiß, wie das geht

Warum gibt es so viele unzufriedene Zeitgenossen in Deutschland? Und warum sind die Menschen in den skandinavischen Ländern so sehr viel mehr zufriedener? Dieser interessanten Frage ging Stelter auf den Grund – oder er versuchte es zumindest. In Finnland gibt es ein Wort, das es so oder ähnlich in Deutschland nicht gibt. Es heißt Kalsarikännit und bedeutet so viel wie „sich alleine zu Hause in Unterhosen zu betrinken“.