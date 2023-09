Kammerkonzert Berauschendes Nachtkonzert in der Lukaskirche

Nachtkonzerte haben in Kaarst Tradition. Demnächst wird die Musikschule Mark Koll sogar Graf Dracula um Mitternacht im Tuppenhof geistern lassen. Zum ersten Nach-Corona-Nachtkonzert lud jetzt das Vocalensemble Kaarst ein. Weil Burkhard Zander vom Kölner Atelier für Cembalo und Clavier nach dem Einspielen sein großartiges Cembalo nachstimmen musste, und weil der Leiter Wolfgang Weber lange über „Liebe, Lust und Leiden“ – so das Motto des Konzertes – parlierte, begann das Konzert erst deutlich nach 21 Uhr in der Lukaskirche in Holzbüttgen.