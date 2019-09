Sozialausschuss in Kaarst : Beratung für Menschen am Existenzminimum geplant

Kaarst Der Sozialausschuss hat dem Rat empfohlen, Mittel für eine unabhängige Sozialberatung in Höhe von 25.000 Euro freizugeben. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Menschen am Existenzminimum mit all ihren Problemen.

Bereits im November letzten Jahres hatte der Sozialausschuss die Verwaltung beauftragt abzufragen, ob bei geeigneten Trägern Interesse bestünde, die unabhängige Sozialberatung zu übernehmen. Wer seine Finanzen nicht mehr im Griff hat, muss in Kaarst nicht „aufs Amt“ gehen: Ansprechpartner ist der Sozialdienst Katholischer Männer, der natürlich auch Frauen berät und ein Büro im Haus der Senioren hat. Künftig soll es einen Ansprechpartner außerhalb des Sozialamtes auch bei Fragen zu Möglichkeiten am Arbeitsmarkt und zur Wohnungssituation geben. Was schon überraschte: Die Stadt hatte vier mögliche Träger abgeschrieben, um das Interesse abzufragen: Sowohl der Caritasverband, als auch die Diakonie und die Arbeiterwohlfahrt Mönchengladbach/Rhein-Kreis Neuss verzichteten auf eine Rückmeldung; lediglich der Sozialdienst Katholischer Männer Neuss e.V. zeigte Interesse und legte eine erste Leistungsbeschreibung vor. „Wir haben mit diesem Verein als Träger der Schuldnerberatung gute Erfahrungen gemacht, bekommen immer wieder positive Rückmeldungen“, gab Sozialdezernent Sebastian Semmler im Sozialausschuss zu verstehen. 2020 sollte dieses zusätzliche Angebot etabliert werden, möglich sei unter Umständen bereits ein Start zum 1. Dezember.