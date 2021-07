Bürgermeisterin ist Schirmherrin : Benefizkonzert am Sonntag in der Lukaskirche

Andreas Vollmert, Chrisatian Horn-Heinemann, Maike Neumann, Wolfgang Weber und Uschi Baum (v.l.) werben für das Benefizkonzert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Holzbüttgen Wolfgang Weber und Jeremias Mameghani haben für den kommenden Sonntag spontan ein Benefizkonzert für die Betroffenen des Hochwassers organisiert. Es findet in der Lukaskirche in Holzbüttgen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Kantor Wolfgang Weber genoss gerade die Schönheit der österreichischen Alpen, als ihn der Anruf von Jeremias Mameghani erreichte. Sein Appell: „Wolfgang, wir müssen was tun!“ Gesagt, getan: In Windeseile stellten die Zwei ein Benefizkonzert zusammen. Kaarster Künstler werden am kommenden Sonntag (1. August) in der Holzbüttger Lukaskirche am Lindenplatz auftreten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Wir hatten uns zunächst überlegt, ob wir die unterschiedlichen Musikgenres in Blöcke unterteilen sollen“, verrät Weber. Schließlich habe man davon abgesehen. Der Grund: „Das wäre zu langweilig geworden.“ Stattdessen können sich die Besucher auf ein Programm der Gegensätze freuen. Es ist übrigens nicht das erste Benefizkonzert, das Weber und Mameghani jetzt organisieren: Als die Flüchtlinge in großer Zahl aus Syrien kamen, waren sie bereits aktiv geworden. Zu sehen und zu hören werden die Sopranistinnen Cordula Berner und Esther Mertel sein, ebenso die Sängerin Gabi Sarasa – sie wird unter was von „Silbermond“ singen. Jeremias Mameghani wird am Sonntag seinen Platz am Klavier haben und Wolfgang Weber an der Orgel.

Hinzu kommen der Jazzpianist Uwe Rössler, der Gitarrist Stephen Horn und der Sänger Ralf Schüller, der unter anderem Pink Floyd-Songs vortragen wird. Nicht unbedingt zu sehen wird die Dramaturgin Verena Kleist sein: Sie sucht die Texte aus, die Susa Weber rezitieren wird. Durch die Veranstaltung wird Andreas Vollmert führen, die Schirmherrschaft hat Bürgermeisterin Ursula Baum übernommen.

Christian Horn-Heinemann, Vorsitzender des Presbyteriums, hatte sich sofort bereit erklärt, die Lukaskirche zur Verfügung zu stellen. Chris Wehrmann von der Agentur Greycells in Vorst hatte seine „grauen Zellen“ kurz strapaziert, ruckzuck stand dann der Titel des Events fest: „Under Water“. Unterstützt werden sollen mit den Spenden die Stadt Schleiden und die dortige Kirchengemeinde. In der 13.000 Seelen-Stadt hatten Urft und Olef für eine Überschwemmung gesorgt.