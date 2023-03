Konzert in Kaarst Benefizkonzert für Erdbebenopfer bot professionelle Musik

Die Bürgermeisterin widmete das Lied den Erdbebenopfern, die von der Katastrophe überrascht keinen Abschied nehmen konnten. Spontanität war angesagt: So forderte Rafael de Alcala eine Besucherin zur Begeisterung des Publikums zum Flamencotanz auf. Spontan bat der Finalist Aeham Ahmad die Zuhörer, mit ihm „Die Gedanken sind frei“ zu singen. Der Palästinenser wuchs in Syrien auf und wurde als der „Pianist aus den Trümmern“ im Flüchtlingslager Jamuk bekannt. Seit 2015 lebt er in Deutschland. Sein Leben in Syrien und seine Flucht schildert sein Buch „Und die Vögel werden singen“, das am Rande des Konzertes reißenden Absatz fand. Der Abend endete mit einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer.